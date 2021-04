Wesley Safadão e Thyane Dantas discutem em público e expõem crise no casamento

Juntos desde 2012, Wesley Safadão e Thyane Dantas vivem uma crise no casamento. Em Fortaleza, onde mora o casal, são cada vez mais fortes os rumores do que o relacionamento não vai nada bem. O principal motivo tem sido o excesso de ciúmes da mulher do cantor. “Wesley está se sentindo sufocado com Thyane implicando com tudo. Ela está insegura na relação”, diz uma fonte do EXTRA ligada a eles. As discussões se tornaram tão frequentes que têm acontecido até na presença de testemunhas.

Foi assim no último fim de semana, quando os dois bateram boca ao desembarcarem no hangar onde o cantor deixa seu jatinho na capital cearense. Thyane estava tão nervosa com a discussão que precisou ser tranquilizada por funcionários.