Wesley será avaliado após entorse e pode aumentar lista de desfalques para Abel Ferreira

Envolvido em uma maratona de partidas, o Palmeiras já tem lista de lesionados logo no começo da temporada. O atacante Wesley, substituído contra a Inter de Limeira na noite de quinta-feira, pode aumentar a relação de atletas indisponíveis no elenco liderado por Abel Ferreira.

Escalado como titular no Allianz Parque, Wesley ainda no primeiro tempo sofreu entorse no tornozelo esquerdo.

Sem condições de permanecer em campo, o atacante acabou substituído por Giovani e, no banco de reservas, já realizou tratamento com gelo no local.

Após cair diante da Inter de Limeira pela nona rodada do Campeonato Paulista, o elenco palmeirense deve receber folga nesta sexta-feira. Wesley, por sua vez, passará por exames para conhecer a gravidade do problema sofrido no tornozelo esquerdo.

“A cada jogo que passa, temos menos jogadores e menos soluções. O primeiro atleta que fez duas partidas, sofreu lesão, o Kuscevic. O Alan fez um jogo e teve problema. Temos que andar aqui a selecionar”, lamentou o técnico Abel Ferreira.

De acordo com o Palmeiras, Lucas Lima (coxa direita), Gabriel Veron (coxa esquerda), Breno Lopes (joelho direito) e Benjamin Kuscevic (coxa direita) desfalcaram o time por lesão contra a Inter.

Já Marcos Rocha, Henri, Luan, Alan Empereur, Renan, Victor Luis, Danilo, Gabriel Silva e Rafael Elias foram preservados.

O confronto com o Santo André está marcado para as 20 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Canindé. Como o Palmeiras visita o Defensa y Justicia na terça-feira pela Conmebol Libertadores, os titulares não participarão do duelo pelo Campeonato Paulista.