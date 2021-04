Wesley sofre entorse leve no tornozelo e já inicia tratamento

Substituído no primeiro tempo do duelo contra a Inter de Limeira, Wesley é mais um atleta a integrar a lista de lesionados do Palmeiras. Nesta sexta-feira, o atacante teve constatado um entorse leve no tornozelo esquerdo e já iniciou o tratamento.

O restante do grupo do Alviverde também não foi a campo. As atividades foram todas realizadas no Núcleo de Saúde e Performance.

A parte física é uma das principais preocupações do técnico Abel Ferreira. No jogo contra a Inter de Limeira, quatro atletas ficaram de fora por conta de lesões. São eles: Lucas Lima (coxa direita), Gabriel Veron (coxa esquerda), Breno Lopes (joelho direito) e Benjamin Kuscevic (coxa direita).

Em meio à maratona de jogos, o Palmeiras deve seguir disputando o Paulista com time alternativo, independente do risco de eliminação. O foco no momento é a fase de grupos da Libertadores.