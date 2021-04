West Ham perde para o Newcastle e pode sair da zona de classificação para a Champions

Neste sábado, o West Ham visitou o Newcastle pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Com um a menos, perdeu por 3 a 2 e pode cair até duas posições nos próximos dias.

Por enquanto, os Hammers se mantém na quarta colocação com 55 pontos. Entretanto, o time pode ser ultrapassado por Chelsea e Liverpool, que ainda jogam no começo da semana. Sendo assim, ficaria fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

A briga do Newcastle é outra. A vitória foi fundamental para os donos da casa na briga contra o rebaixamento. A equipe pulou da 17ª para a 15ª posição, chegando a 35 pontos. Já são nove a mais que o Fulham, primeiro time na zona da degola.

Dave Rogers / POOL / AFP

Logo no primeiro tempo, o Newcastle abriu vantagem. Aos 36 minutos, Diop marcou contra, e aos 41, o brasileiro Joelinton ampliou para os donos da casa. Com Dawson expulso na etapa inicial, o West Ham voltou com um a menos para tentar a virada e quase conseguiu.

Aos 28 do segundo tempo, Diop se redimiu e diminuiu para os visitantes. Aos 35, foi a vez de Lingard, que marcou de pênalti, deixando tudo igual. Mas o Newcastle não desistiu, e marcou o gol da vitória dois minutos após o empate.