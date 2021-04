West Ham vence o Wolverhampton pelo Inglês; Everton e Crystal Palace empatam

Wolverhampton e West Ham se enfrentaram nesta segunda-feira pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Fora de casa, os Hammers venceram por 3 a 2. Lingard, Fornals e Bowen marcaram para os visitantes, enquanto Dendoncker e Soares fizeram para os locais.

Com o resultado, o West Ham sobe para a quarta posição na tabela, com 52 pontos. Já o Wolverhampton figura na 14ª colocação, com 35.

Na próxima rodada, o time de Nuno Espírito Santo visita o Fulham, na sexta-feira, às 16h (de Brasília). A equipe da capital inglesa, por sua vez, recebe o Leicester City, no domingo, às 10h05 (de Brasília).

Mais cedo, no Goodison Park, Everton e Crystal Palace empataram por 1 a 1. James Rodríguez marcou para o time de Carlo Ancelotti aos 10 minutos do segundo tempo, enquanto a equipe de Londres empatou já aos 40 da etapa final, com Batshuayi.

Com o resultado, o Everton fica na oitava posição da tabela, com 47 pontos. Já o Crystal Palace figura na 12ª colocação, com 38.

Na próxima rodada, o time de Liverpool visita o Brighton, na próxima segunda-feira, às 16h15 (de Brasília). A equipe de Roy Hodgson recebe o Chelsea, no sábado, às 13h30 (de Brasília).