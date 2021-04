Westwing contrata para diversas áreas

Está em busca de uma oportunidade de recolocação profissional e ama decoração? Esta pode ser a chance dos seus sonhos! A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, está contratando profissionais para diversas áreas. O hub criativo, qu se renova diariamente com cerca de sete campanhas que ficam no ar por cinco dias, deseja expandir sua atuação e busca profissionais engajados e que gostem de desafios.

Ao todo, são 15 vagas abertas para atuação nas áreas Comercial, Logística, Sistemas e Desenvolvimento. Há chances para efetivos e estagiários nos cargos de Ajudante de transportes, Analista de Compliance Sênior, Analista de Recrutamento e Seleção Junior, Analista de Recrutamento e Seleção Senior, Analista de relações com investidores, Analista de Testes (QA), Analista Financeiro, Assistente de Experiência do Cliente I, Desenvolvedor Android, Desenvolvedor iOS, Designer de Produtos – especializado em móveis,

DevOps, Estágio em Marketing de influência, Estágio em Price Check, Product Designer e Supervisor de Transportes.

Todas as vagas são para contratação no regime CLT. Ainda, devido à pandemia de Covid-19, a Westwing está com suas operações totalmente remota.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a VR, VT, Convênio médico, Convênio odontológico (opcional), Crédito consignado, Apoio psicológico -Mental Clean e descontos para compra no Westwing.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar a página de Carreiras do Westwing e cadastrar seu currículo. Na plataforma é possível, ainda, conferir todos os requisitos e atribuições de cada uma das vagas.

