Weverton é cogitado para ser goleiro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, e Palmeiras tem conversa informal com a CBF sobre liberação

O goleiro Weverton, do Palmeiras, está sendo cogitado para ser o titular da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O Verdão e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), inclusive, já conversaram informalmente sobre a possível liberação do atleta, apesar de nada ainda ter sido formalizado.

A informação foi publicada primeiramente por globoesporte.com e UOL e confirmada pelo ESPN.com.br.

Segundo soube a reportagem, já houve um bate-papo entre Verdão e CBF, no qual a diretoria palestrina ouviu que Weverton está entre os cogitados para ser um dos três nomes acima de 24 anos na lista do técnico André Jardine no Japão.

A conversa não veio acompanhada de um pedido de liberação, mas se tratou mais de uma sondagem.

Weverton é bem visto pela comissão técnica sub-23 da seleção brasileira, e, até por ter experiência de já ter conquistado a medalha de ouro no Rio-2016, é bem avaliado para estar entre os maiores de 24 anos em Tóquio.

Weverton durante jogo entre Palmeiras e Defensa y Justicia, pela Recopa EFE

A ótima fase do jogador desde 2018, que foi especialmente ressaltada no título alviverde da Conmebol Libertadores 2020, também chamou muito a atenção da CBF.

O Palmeiras, por sua vez, aguarda as definições de André Jardine para, em seguida, conversar oficialmente sobre a liberação do jogador, que é titular absoluto do técnico Abel Ferreira.

Na última segunda-feira, o coordenador de base da CBF, Branco, confirmou que o Brasil terá três nomes acima de 24 anos nas Olimpíadas, mas não confirmou os atletas.

O torneio de futebol em Tóquio será disputado entre 21 de julho e 7 de agosto, o que faria Weverton desfalcar o Verdão em várias partidas.

Sem ele, o titular da meta palestrina seria Vinícius Silvestre, seu reserva direto, que recentemente renovou contrato com o time paulista.





E vale também lembrar que, em 2021, também haverá a Copa América. Ou seja: se Weverton não for chamado por André Jardine, pode estar na lista de Tite para o torneio de seleções sul-americanas.