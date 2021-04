Weverton é homenageado durante clássico e agradece torcida palmeirense

O Palmeiras entrou em campo nesta sexta-feira para realizar o Choque-Rei, clássico contra o São Paulo. Apesar da derrota por 1 a 0, a noite foi especial para Weverton. O goleiro foi homenageado na arquibancada do Allianz Parque com um mosaico suspenso.

Desfalque no clássico pelo vermelho na última partida do Verdão no Campeonato Paulista, no empate por 1 a 1 contra o São Bento, o goleiro presenciou a homenagem de fora das quatro linhas e agradeceu o gesto nas redes sociais.

“Antes de tudo quero agradecer a Deus, pois é ele quem me capacita, e toda glória seja dada a ele. Quero agradecer também por essa grande homenagem. Busco sempre corresponder a todo esse carinho dentro de campo, e defender essa camisa que hoje se tornou minha segunda pele. Obrigado, torcida palmeirense, vocês são a alma deste clube gigante”, escreveu Weverton.

No clube desde 2018, quando chegou do Athletico-PR, o goleiro já foi campeão paulista, brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores com o Verdão, além do título olímpico com a Seleção Brasileira.