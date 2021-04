Weverton se diz chateado com derrota do Palmeiras na Supercopa: ‘Tivemos as maiores chances’

Após um grande jogo, o Palmeiras saiu derrotado nos pênaltis para o Flamengo.

Desta forma, o time carioca ficou com o bicampeonato da Supercopa do Brasil.

Após a partida, o goleiro Weverton se mostrou chateado com o resultado, e entende que o Verdão merecia a vitória.

“Faz parte. A gente está chateado, está triste. Mas vale ressaltar o desempenho da equipe, foi de excelência. Alto nível. Tivemos as maiores chances de ganhar o jogo, faltou um pouquinho mais de capricho”, afirmou, ao Sportv.

“Foi a segunda partida nossa na volta das férias, ainda temos coisas para melhorar. Infelizmente, pênalti é detalhe e a gente não foi feliz”, seguiu.

“Mas não podemos deixar isso nos abater. Vamos descansar que quarta-feira temos um título importante para decidir”, completou.

