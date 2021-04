What We Do in the Shadows: produtores sugerem retorno de personagem

Um personagem amado e já conhecido pelos fãs deve retornar para a 3ª temporada de What We Do in the Shadows. Quem confirmou a informação foram os produtores executivos da série, Paul Simms e Stefani Robinson.

Quem irá voltar para o seriado?

Fonte: FX/ReproduçãoFonte: FX/Reprodução

Parte do elenco e os produtores executivos participaram recentemente de um painel digital na PaleyFest LA. Na ocasião, Simms se recusou a dar detalhes do enredo da nova temporada, mas confirmou o retorno de um personagem que os fãs “conhecem e amam”. Apesar de não dizer quem é que está voltando, o produtor deixou claro que não será Simon the Devious (Nick Kroll).

A produção conta com uma extensa lista de coadjuvantes que poderiam retornar para mais alguns capítulos. Um dos palpites dos fãs é a volta de Jenna (Beanie Feldstein), mas a atriz está atualmente filmando American Crime Story como Monica Lewinsky, então talvez não tenha tempo para se dedicar a outro seriado.

Uma outra boa aposta é Jeff Suckler (Jake McDorman), o amante reencarnado de Nadja (Natasia Demetriou) que morreu e reviveu várias vezes durante a 1ª temporada. No segundo ano, o personagem apareceu apenas uma vez e seu arco ficou inacabado dentro da série.

Outras novidades da produção

Fonte: FX/ReproduçãoFonte: FX/Reprodução

Mas essa não é a única novidade do 3º ano de What We Do in the Shadows. Em um painel da série no fim do ano passado, Simms e Robinson deram alguns detalhes sobre os novos episódios.

De acordo com eles, podemos esperar por mais da vida amorosa e sexual de Nandor (Kayvan Novak), uma festa surpresa de aniversário para Colin (Mark Proksch) e Guillermo (Harvey Guillén) lidando com as consequências do chocante massacre da última temporada. Além disso, também devemos ser apresentados a novas criaturas sobrenaturais, como cães infernais e gárgulas.

A 3ª temporada de What We Do in the Shadows ainda não tem previsão de estreia.