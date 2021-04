WhatsApp disponibiliza 14 funções para facilitar o uso da plataforma; confira

O WhatsApp disponibiliza algumas funções que podem facilitar o dia a dia dos usuários. Algumas delas são mais conhecidas, outras nem tanto. Confira abaixo, as 14 funções do WhatsApp desconhecidas ainda para alguns usuários.

1 – Realizar chamadas de vídeo pelo desktop

Recentemente, a plataforma de mensagens instantâneas lançou a opção de chamadas de áudio e vídeo na versão Web do WhatsApp. A medida foi liberada tendo em vista o crescente acesso desta função no momento de pandemia.

2 – Escrever mensagens em negrito, itálico ou riscado

O WhatsApp possibilita escrever mensagens com características de texto diferentes. Para escrever em negrito, use * *; para escrever em itálico, use _ _ e; para escrever riscado, use ~~.

3 – Não confirmação de áudio

Agora, outros usuários não saberão se o áudio foi escutado. O serviço em que o microfone permanece cinza só está liberado para sistemas iOS.

5 – Enviar vídeos sem áudio

A plataforma também possibilita que os usuários enviem vídeos sem áudio. A função silencia a gravação quando foi feita em algum local barulhento, por exemplo.

4 – Enviar mensagem para todos os contatos

Não é necessário usar os mecanismos de compartilhamento de mensagens, como copiar e colar ou encaminhar. O WhatsApp permite que o usuário faça uma sala com até 250 contatos e envie mensagens para todos simultaneamente.

6 – Silenciar grupos para sempre

A atualização do aplicativo possibilita silenciar grupos para sempre. A função possibilita que as notificações do grupo sejam silenciadas por tempo indeterminado.

7 – Deletar mensagens de maneira automática

O recurso deve ser habilitado em cada conversa individualmente e apaga as mensagens automaticamente em até 7 dias. Com essa função, as mídias da conversa, como áudios, fotos e vídeos também são excluídas.

8 – Mudar a cor da luz das notificações do WhatsApp

Para usuários do Android, podem habilitar uma luz com cor específica ao receber um notificação do WhasApp. Desta forma, o usuário saberá do que se trata a notificação antes mesmo sem abrir a tela do celular. Basta ir a Configurações > Notificações > Luz.

9 – Pesquisar figurinhas

Durante uma conversa é possível buscar uma figurinha para responder o contato. Basta pesquisar pelos stickers utilizando palavras-chave. Além disso, também é possível criar categorias para facilitar a busca dos adesivos.

10 – Enviar a mensagem com ou sem o botão enter

Há a possibilidade de habilitar o botão enter para enviar mensagens imediatamente. Porém, também é possível usar o botão para pular uma linha na mensagem.

11 – Ajustar tamanho do vídeo

Nas chamadas de vídeos com muitas pessoas, é possível fixar um contato para ocupar a maior parte da telas das janelas. Para isso, pressione a janela da pessoa desejada por alguns segundos, para desabilitar, é só pressionar novamente.

12 –Fazer backup para liberar espaço do celular

A plataforma permite fazer backup das conversas, tanto para liberar espaço do celular, quanto para trocar de aparelho. Esta opção salva as conversas podendo ser liberadas em outros dispositivos. Para fazer o backup, basta ir a Configurações > Conversas > Backup de Conversas.

13 – Selecionar quem pode te adicionar em grupos

Esta opção possibilita escolher quem pode te adicionar em grupos. Para isto, vá as configurações do WhatsApp e toque em “Conta”. Em seguida, abra a opção “Privacidade” e depois em “Grupos”. Por fim, selecione “Meus contatos, exceto…” e indique os contatos que não podem adicioná-lo em grupos.

14 – Economizar dados móveis

Economizar dados móveis com o WhatsApp é possível apenas para usuários iOS. Esta função impede que mídias que necessitam de muita internet sejam baixadas. Para ativá-la clique em “Ajustes”, depois “Celular”, na sequencia em “Opções de Dados Celulares” e por fim, ative a chave ao lado de “Modo de Economia de Dados”.

