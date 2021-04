WhatsApp é vítima de golpe que compromete a segurança do app

WhatsApp é vítima de golpe e vem sendo utilizado como ferramenta para roubar dados dos usuários e caso tem causado insegurança alerta especialistas da empresa.

Ocorre que o objetivo da armadilha é fazer o usuário optar por um design rosa no aplicativo.

Com a promessa de tornar o visual do mensageiro rosa, a armadilha captura dados das vítimas.

Todavia, é importante dizer que a personalização não tem nenhuma relação com a empresa que gerencia a plataforma.

Um homem chamado Rajshekhar Rajaharia que é o autor da denúncia explica que o esquema está circulando em grupos do aplicativo por meio de uma mensagem comum.

Desse modo, junto à mensagem encontra-se um link de um suposto SDK, que garante ser capaz de mudar o aspecto da ferramenta.

No entanto, a ação concede a criminosos a capacidade de ver e coletar informações do dispositivo comprometido.

De todo modo, especialistas estão indicando algumas medidas para aqueles atingidos pelo golpe.

WhatsApp: como não cair no golpe?

Primeiramente, para quem usa o WhatsApp precisa urgentemente desinstalar o aplicativo do aparelho.

Assim, é possível encontrá-lo na seção de armazenamento, em meio às opções de configuração do smartphone.

Feito isso, desvincule todos os dispositivos nas próprias configurações do aparelho.

Por fim, especialistas orientam a limpeza de cache do navegador e a verificação das permissões de todos os aplicativos instalados.

Tudo isso para evitar a ocorrência de novos problemas e dores de cabeça.

A companhia salienta:

“Qualquer pessoa pode receber uma mensagem incomum ou suspeita em qualquer serviço, incluindo e-mail. Sempre que isso acontecer, recomendamos que todos tenham cuidado antes de responder ou se envolver. “No WhatsApp, em particular, também orientamos que as pessoas usem os recursos que oferecemos no aplicativo para denunciar ou bloquear contatos”

finaliza a empresa.

WhatsApp: como funciona o vírus?

A nova ameaça do WhatsApp se chama “WhatsApp Rosa”.

Primeiramente, um link suspeito promete acesso a novos recursos e a mudança do tema do aplicativo da cor padrão para o rosa.

Dessa forma, visando atingir os usuários do aplicativo o golpe funciona como se fosse uma atualização oficial do serviço.

O WhatsApp emitiu uma nota a um site internacional sobre o problema e declarou:

“Qualquer pessoa pode receber uma mensagem incomum ou suspeita”.

Nessa medida, o usuário clica no link suspeito e sua conta do WhatsApp fica sem valor algum.

Assim, especialistas em segurança na internet recomendam que os internautas evitem acessar links suspeitos em qualquer situação.

Quais problemas o vírus pode causar de fato?

O golpe do do aplicativo promete mudar a coloração do aplicativo de verde para rosa, além de entregar novas atualizações não especificadas.

Recentemente, duas brechas foram encontradas no WhatsApp:

uma permite que hackers bloqueiem a conta apenas com o telefone do usuário

outra libera leitura de mensagens

Por isso, usuários e especialistas no assunto recomendam cuidado extremo ao abrir qualquer link suspeito no app de mensagens.

Nesse caso do vírus em questão, o link enviado nos grupos leva até uma suposta atualização oficial da empresa em forma de APK.

Dessa forma, o celular pode ser hackeado facilmente.

WhatsApp: é verdade que o malware só afeta smartphones Android?

Primeiramente, o golpe é aplicado no app dos respectivos sistemas de smartphones Android.

Assim, a perda do acesso à conta no WhatsApp é um caminho sem volta.

Dessa forma, todas as cautelas são levadas em conta no processo de segurança.

Portanto, usuários inteligentes já estão se prevenindo para evitar maiores problemas.

Muitos compartilham o vírus sem tomar a devida ciência: aplicações maliciosas comprometem o funcionamento do celular:

roubo de dados pessoais como fotos

mensagens

outras informações íntimas

Hoje em dia, a internet é uma terra sem dono.

Essa é razão dos criminosos se aproveitam daqueles que usam o aplicativo de forma desprevenida.

A empresa já está tomando todas as medidas necessárias.