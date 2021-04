WhatsApp fora do ar? Como saber se o app está com problemas

Como qualquer outro serviço, o WhatsApp está suscetível a falhas, como a que aconteceu na última sexta-feira (19). Isso certamente faz com que uma dúvida paire no ar: é o aplicativo mesmo ou a minha internet? Nesta matéria, ensinamos a usar algumas ferramentas para identificar se o mensageiro realmente passa por alguma instabilidade.

Como saber se o WhatsApp caiu?

Caso esteja desconfiado que o serviço caiu, você pode recorrer a algumas ferramentas que estão disponíveis na rede, ou mesmo utilizar um outro recurso a seu favor: as redes sociais.

Confira como cada um pode lhe ajudar a seguir.

Downdetector

O Downdetector é um site no qual você tem a chance de verificar o status de funcionamento de diversos serviços, como o próprio WhatsApp ou redes sociais, por exemplo.

(Fonte: Downdetector/Reprodução)Fonte: Downdetector

Assim que acessar a página do serviço, você verá um campo de busca no qual pode digitar qual serviço deseja consultar. No caso do mensageiro, basta digitar o nome dele na área indicada para ser redirecionado a uma área com um gráfico na parte esquerda. Se ele não estiver reto, significa que os usuários estão relatando algum tipo de problema.

Também existe a possibilidade de você enviar uma mensagem relatando que está com um erro, e para isso basta clicar no gráfico do WhatsApp (onde possivelmente estará WhatsApp e WhatsApp Business) e depois no botão vermelho com a inscrição Estou tendo problemas com o Whatsapp.

Google Trends

Outra ferramenta que você pode utilizar é o Google Trends. Disponibilizado gratuitamente pela Google, ele permite a verificação dos termos mais buscados em uma determinada região ou ao redor do globo.

(Fonte: Google Trends/Reprodução)Fonte: Google Trends

Usá-lo é muito simples: basta digitar o termo desejado no campo Insira um termo de pesquisa ou um assunto (neste caso, WhatsApp está com problemas ou WhatsApp caiu, por exemplo) e verificar quantas pessoas estão com a mesma dúvida que você. Como a leitura é feita em tempo real, isso dá uma ideia da funcionalidade do serviço.

Redes sociais

Por fim, você também tem a opção de verificar o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Há a possibilidade de recorrer ao Facebook para ver o que seus amigos falaram nos últimos minutos (em caso de problemas certamente terá diversas pessoas perguntando sobre isso) ou mesmo ao Twitter.

No caso do Twitter, observe na área dos tópicos mais comentados se há algo referente ao WhatsApp para, em caso positivo, eliminar de uma vez por todas qualquer dúvida referente a problemas com a sua conexão.

E você, conhece algum outro mecanismo para verificar se o WhatsApp caiu? Deixe a sua mensagem no espaço mais abaixo destinado aos comentários.