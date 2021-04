WhatsApp lança figurinhas em apoio à vacinação contra a covid-19

O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (06), o lançamento de um pacote de figurinhas especiais em apoio à vacinação contra a covid-19. A ação é uma parceria do aplicativo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Chamada de “Vaccines for All”, “Vacina para todos” em tradução direta, a coleção já está disponível para todos os usuários. A ideia, de acordo com o app, é oferecer para as pessoas uma maneira divertida e criativa de expressar a alegria, alívio e esperança trazidas pela imunização.

Além disso, os stickers são uma homenagem e uma forma de agradecer “aos profissionais de saúde, verdadeiros heróis que continuam trabalhando para salvar vidas durante estes tempos difíceis”.

O WhatsApp explicou que, desde o início da pandemia, firmou parcerias com mais de 150 governos municipais, estaduais e federais e entidades como a OMS e UNICEF, para oferecer canais de apoio e informações sobre o coronavírus.

“Queremos ajudar os governos e as organizações internacionais a alcançar o maior número possível de pessoas ao redor do mundo com informações e serviços ligados à vacinação, especialmente pessoas em locais de difícil acesso ou pertencentes a grupos marginalizados. Além disso, dispensamos as taxas normalmente cobradas para o envio de mensagens por meio da API do WhatsApp Business”, esclareceu o aplicativo.

Andy Pattison, líder da equipe de Canais Digitais da OMS, afirmou que as figurinhas visam incentivar a imunização e representam esperança. “As vacinas são um divisor de águas, mas, por enquanto, devemos continuar a usar máscaras, seguir o distanciamento social, evitar aglomerações, ventilar espaços internos e manter as mãos bem limpas”, lembrou.

O WhatsApp tem uma conta com um chatbot em português, em parceria com a OMS, para informações confiáveis sobre o coronavírus. Para contatar o Alerta de Saúde da OMS, basta adicionar o número +41798931892 à sua lista de contatos e enviar um “oi” ou clicar no link https://wa.me/41798931892?text=oi.