WhatsApp lança novas ferramentas para facilitar uso dos catálogos

Considerado hoje o maior canal de comunicação dos consumidores com as empresas, o WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (7) algumas novidades em sua ferramenta de compras, o WhatsApp Business, destinada a facilitar a visualização dos produtos disponíveis e auxiliar as empresas nas vendas.

Depois que o mensageiro do Facebook introduziu a opção de catálogos de produtos para pequenas empresas em 2019, a ferramenta cresceu e disponibiliza hoje mais de 8 milhões de catálogos, sendo 1,75 milhão somente no Brasil.

Agora, a empresa resolveu simplificar a experiência e disponibilizou o gerenciamento dos catálogos a partir do WhatsApp Web diretamente no desktop dos PCs, opção antes disponível apenas em celulares. Como grande parte das empresas gerenciam seus inventários em computadores, a nova opção promete acelerar e facilitar a inserção de novos itens e serviços para venda.

Outra ferramenta de sucesso introduzida no final do ano passado, os carrinhos de compra ganharam uma nova funcionalidade que permite “esconder” certos itens indisponíveis e mostrá-los apenas quando seus estoques foram recompostos. O novo recurso estará disponível a partir de hoje para as empresas do mundo inteiro.

O que dizem os consumidores?

Fonte: Demanos/RepoduçãoFonte: Demanos

A Hibou, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, divulgou na terça-feira (6) uma pesquisa sobre a utilização do WhatsApp pelos brasileiros. Segundo os dados apurados, 79% dos consumidores no Brasil já compraram algum produto ou serviço pelo aplicativo, na versão business ou pessoal, com pagamento através de links, transferência bancária ou na entrega do produto.

Do total de compradores, 57% continuam comprando pelo canal atualmente, o que revela uma relação de confiança entre comerciantes e clientes. Em comunicado, a Hibou revelou que, segundo a pesquisa, “98% da população já criou uma conta no app, 93% utiliza no seu dia a dia, seja para ter contato com a família na pandemia ou até de forma comercial e 56% prefere esse app entre os tantos outros disponíveis”.