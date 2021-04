WhatsApp libera função que permite acelerar mensagens de voz

O WhatsApp, plataforma de mensagens instantâneas, começou a liberar a função que permite acelerar a velocidade dos áudios. No entanto, até o momento, houve apenas informações que a funcionalidade está valendo para aparelhos com sistemas Android.

Usuários do Twitter relataram o recebimento da função para economizar tempo no momento da reprodução de mensagens de voz no aplicativo para Android. Porém, nenhum dos que relataram diziam possuir um aparelho com o sistema iOS.

As postagens abordando a nova função começaram a aparecer na quarta-feira (21). “O WhatsApp colocou a função de aumentar a velocidade do áudio em até 2x”, disse um usuário no Twitter. “Agora tem como acelerar o áudio no WhatsApp”, relatou outro internauta.

A nova funcionalidade surge em forma de etiqueta abaixo da mídia de áudio recebida pelo usuário. Neste espaço exibe a velocidade da reprodução do áudio e três opção de aceleração: 1x, 1,5x e 2x.

De acordo com todas as informações capturadas até o momento, ainda não é conhecido se a ferramenta está disponível apenas para Android. Além disso, ainda são se sabe se o recurso só foi liberado para usuários do grupo de testes (Beta), ou também na última atualização da plataforma.

Com a nova função, o WhatsApp fica próximo do Telegram, que também possui um recurso similar. Em 2018, o aplicativo foi atualizado com a opção de acelerar o ritmo de reprodução das mensagens de voz em 2x, bem diferente do WAPP, que oferece três opções na mesma categoria.