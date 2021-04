WhatsApp libera novos recursos para o aplicativo; Veja

O Whatsapp liberou cinco novas funcionalidades para os seus usuários. O aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado no Brasil trouxe essas ferramentas para inovar o mercado desta categoria.

Agora, os usuários poderão contar com chamadas de vídeo pelo computar, criar figurinhas aminadas, acelerar a reprodução de mensagens de voz, receber notificação para avisar se o áudio foi escutado pelo remetente e um recurso que autodestrói fotos enviadas pela plataforma.

1- O recurso que permite aumentar a velocidade de reprodução das mensagens de voz recebidas pelo aplicativo ainda está em fase de testes, e não possui data para o lançamento. A função foi desenvolvida pelo site especializado WABetaInfo e permite acelerar o tempo de reprodução do áudio em até 2.0x.

Dessa forma, os áudios poderiam ser reproduzidos com até metade do tempo original. O aplicativo ainda disponibilizaria uma etiqueta abaixo da foto do usuário para indicar a velocidade de reprodução selecionada para a mídia, que poderia oscilar entre 1.0x, 1.5x e 2.0x.

2- Em março, o WhatsApp parou de mostrar a confirmação de leitura nas mensagens de voz recebidas pela plataforma. O app não estava mostrando o ícone azul do microfone para quem havia desligado a confirmação de leitura. No entanto, apenas o aparelhos com o sistema iOS permanecem com a função.

3- O WhatsApp também divulgou um suporte para chamadas de áudio e vídeo na versão do aplicativo para computadores, o WhatsApp Web. O recurso está disponível para as versões do Windows e macOS, porém, ainda não há previsão de lançamento.

4- A empresa ainda anunciou um mecanismo para facilitar a criação de figurinhas animadas no aplicativo. Com ele, os usuários conseguem converter arquivos de vídeo ou GIF instantaneamente pelos aplicativos que possuem suporte ao formato, encaminhando a pasta de figurinhas para o WhatsApp de uma vez.

5- Por fim, o aplicativo está testando o envio de fotos que se autodestroem pelo mensageiro. Com essa ferramenta, seria possível enviar fotos e estabelecer um período para que a mídia fique visível para o destinatário antes de ser excluída automaticamente pela plataforma.