Whatsapp libera pré-cadastro para vacinação contra Covid-19

O estado de São Paulo está revolucionando o programa de vacinação contra a Covid-19. A questão é, que o governo do estado firmou parceria com WhatsApp para que os paulistas possam fazer um pré-cadastro, chamado de Vacina Já, através do aplicativo de mensagens.

Para realizar o pré-cadastro, é necessário enviar uma mensagem para o número (11) 952-202-923 e preencher a ficha com tudo que se pede. O site Vacina Já continua funcionando, porém, com o pré-cadastro é possível reduzir o tempo de atendimento de 10 a 1 minuto.

“A vacina já é muito importante e agora a gente conta com uma nova ferramenta, que é o WhatsApp. A partir de hoje, será possível fazer o pré-cadastro para a vacinação contra a covid-19 em todo o estado de São Paulo”, informou a coordenadora do programa de vacinação do estado, Regiane de Paula.

Atualmente, o programa de vacinação no estado de São Paulo está direcionado aos cidadãos de 68 anos de idade, bem como militares. Neste sentido, João Dória, governador do estado, anunciou as datas para início da vacinação para pessoas de 65 a 67 anos.

Além disso, a vacinação para profissionais da educação, como professores, já começou na segunda-feira (12) em São Paulo. Entretanto, somente os profissionais a partir de 47 anos de idade poderão tomar a vacina neste primeiro momento.

“Começamos a vacinar 350 mil profissionais da educação que atuam da creche ao ensino médio no estado de São Paulo. Nessa primeira etapa da de vacinação dos profissionais da educação, serão imunizados professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e profissionais que trabalham na rede estadual, rede municipal e rede privada”, disse o governador do estado.

Calendário de vacinação no estado de São Paulo