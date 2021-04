WhatsApp: Novo golpe duplica conta e pede dinheiro aos contatos; veja!

Recentemente, a Polícia Civil desvendou mais um golpe no WhatsApp em vários estados do país. A conta de alguns usuários está sendo duplicada e não mais clonada.

Desta vez, um novo número cria a conta no WhatsApp. O próprio nome é utilizado na canta, bem como, a foto do perfil. Após concluir essa etapa, a conta busca contatos próximos à vítima solicitando depósitos financeiros.

Para que a ação passe despercebida pelas vítimas, as informações solicitadas deixam de ser apenas RG e CPF. Algumas das mais recorrentes são: nome dos pais, nome do meio e outras diversas informações.

Para a realização do crime, os golpistas iniciam com testes, através de compras de bancos de dados vazados na darkweb. Diversas mensagens são enviadas para inúmeros contatos.

Geralmente, os alvos dos golpistas são familiares um pouco mais distantes da vítima. De acordo com as informações, as mensagens enviadas pelos golpistas são tão reais, que as pessoas acabam caindo sem perceber.

WhatsApp promete acelerar mensagens de voz

O WhatsApp pretende liberar uma nova função que deve acelerar as mensagens de áudios enviadas em primeira e em segunda mão, como no caso de áudios encaminhados. A opção ainda está sendo testada e se for bem avaliada, os usuários que não gostam de ouvir longos áudios e com muitas pausas, poderão adiantar em 1,5x ou 2,0x de velocidade.

O aplicativo de mensagens instantâneas também disponibilizará um programa Web Beta para clientes beta de iOS e Android, de acordo com a WABetainfo. Isso aconteceu devido a um anúncio feito há algumas semanas, que serão permitidas chamadas de áudio e vídeo criptografadas de ponta a ponta para seu aplicativo aberto via web (computador).

Nesta semana, o WhatsApp abandonou o suporte para o iPhone 4s e agora requer iOS 10 ou mais avançado para o funcionamento sem possíveis erros. Mesmo que ainda esteja em fase de testes, o importante é saber que o novo desenvolvimento será lançado.

O WABetaInfo ainda informou que a plataforma abrirá um novo programa beta para as versões Web, Desktop e Portal do mensageiro. Neste novo serviço, o telefone do usuário não precisará estar conectado à internet, podendo ainda utilizar até quatro dispositivos numa mesma conta.

Outros aplicativos, como Facebook e Telegram também estão tentando aderir novos projetos para garantir uma praticidade e maiores vantagens em suas plataformas.

O Facebook, por exemplo, está correndo atrás de recursos que consigam incluir nos bate-papos mensagens de voz em seus aplicativos para concorrer com o ClubHouse, que tem se destacado ultimamente. Já o Telegram, atualizou recentemente o seu aplicativo trazendo o recurso de Voice Chat 2.0, bem parecido com o do ClubHouse.

Na nova versão do Telegram, é possível aumentar a velocidade do áudio de 1x para 2x. Ou seja, se o usuário precisa escutar um áudio de 6 minutos que uma pessoa enviou, usando esta nova opção, levará “apenas” 3 minutos para ter acesso a todo conteúdo do áudio.

Leia também: Whatsapp confirma o bloqueio de celulares em 2021; veja a lista de aparelhos