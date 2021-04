WhatsApp poderá ‘destruir’ mensagens automaticamente em 24 horas

O site WABetaInfo, que acompanha o desenvolvimento de novos recursos e atualizações do WhatsApp, divulgou nesta terça-feira (13) que a empresa de Mark Zuckerberg está testando uma mudança que vai permitir que as mensagens sejam apagadas automaticamente após 24 horas do envio no mensageiro. O recurso é comumente conhecido como “mensagens autodestrutivas” em outros apps do segmento.

O site já havia divulgado o boato no início de março em seu Twitter, mas ao que tudo indica, agora que a opção realmente está sendo testada. Ainda não se sabe quando a atualização chegará aos usuários.

WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after 24 hours. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2021

Atualmente, o aplicativo já conta com um recurso que faz com que as mensagens enviadas desapareçam sete dias após o envio, seja em grupos ou em conversas individuais. A opção de mudar o período de exclusão está inclusa na versão 2.21.8.7 Beta para Android.

Com o recurso, o administrador de um grupo pode definir “quem pode mudar o tópico do grupo, ícone, descrição e mensagens temporárias”. Ou seja, se apenas os atuais administradores ou todos os participantes podem alterar configurações da conversa.

(Reprodução/WeBetaInfo)

Para ativar a função, basta clicar em “Configurações do grupo” e escolher a opção “Editar dados do grupo”.