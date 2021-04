Will Bank atualiza quadro com novas oportunidades de Emprego

O banco digital Will Bank faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho, nas cidades de Vitória e São Paulo.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Agilista São Paulo/SP e Remoto Analista de Capital Regulatório Pleno São Paulo e Remoto Analista de Desenvolvimento e Cultura São Paulo e Remoto Analista de Privacidade Pleno Trabalho Remoto Analista de Riscos de Segurança Sênior Trabalho Remoto Analista de Segurança GRC Sênior Trabalho Remoto Analista de Segurança Pleno Gestão de Acessos Trabalho Remoto Analista de Segurança Sênior Cloud Security Trabalho Remoto Analista de Segurança Sênior Gestão de Acessos Trabalho Remoto Analista de Segurança Sênior SecOps Trabalho Remoto Analista Junior People Analytics São Paulo e Remoto Android Developer São Paulo/SP e Remoto Assistente de Product Designer São Paulo e Remoto Backend Developer Java São Paulo e Remoto Backend Developer Node.js São Paulo/SP e Remoto Data Analytics – Full Remote São Paulo Data Engineer Sênior – Full Remote São Paulo e Remoto Especialista de Privacidade e Proteção de Dados Trabalho Remoto Estágio em Tesouraria Vitória/ES e Remoto Flutter Developer Sênior São Paulo/SP e Remoto Full Stack Developer (React.js/Node.js) São Paulo/SP e Remoto Gerente de Ciclo de Vida do Cliente São Paulo Growth Marketing São Paulo iOS Developer São Paulo e Remoto Lead Data Analytics São Paulo e Remoto Pessoa Coordenadora de Segurança GRC e Acessos Trabalho Remoto Pessoa Coordenadora de Segurança Ofensiva Trabalho Remoto Pessoa Coordenadora de Segurança SOC Trabalho Remoto Product Designer São Paulo/SP e Remoto Product Designer Pleno/Sênior São Paulo/SP e Remoto Product Manager – Cartão São Paulo e Remoto Product Manager – Growth São Paulo e Remoto QA Analyst (Mobile) Pleno/Sênior São Paulo e Remoto Talent Acquisition Sr São Paulo e Remoto Treasury Manager São Paulo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Will Bank. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Will Bank