William é apresentado no São Paulo: ‘Um convite impossível de se negar’

O meio-campista William foi apresentado na tarde desta quinta-feira (01), como novo jogador do São Paulo. Ele recebeu das mãos do presidente Julio Casares a camisa 17, que utilizará na temporada.

Em entrevista coletiva, o jogador de 34 anos, ídolo no futebol mexicano, comentou sobre os motivos que o fizeram escolher o São Paulo e voltar a atuar em solo brasileiro depois de tanto tempo.

– Em relação a essa atração que temos pelo São Paulo é a história do clube, o que ele representa no futebol. A história corre o mundo inteiro. Eu tinha contrato com o Toluca, busquei uma forma de rescindir o contrato lá. Eu queria estar aqui, é algo importante. Um convite impossível de se negar. O meu retorno ao Brasil é único e exclusivamente ajudar o São Paulo – afirmou.

William briga por uma vaga na lista de inscritos do Tricolor para a primeira fase do Campeonato Paulista. São cinco reforços para três vagas. Ele comentou sobre a expectativa para a decisão, que Crespo deve tomar até o dia 9 de abril.

– Se eu tiver inscrito vou honrar o escudo. Se não tiver, vou hnrar quando tiver oportunidade. Essa decisão cabe ao treinador. Vou estar apto pelo que ele desejar – concluiu.