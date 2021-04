William revela onde prefere atuar e diz que chega ao São Paulo para “brigar por posição”

O São Paulo apresentou nesta quinta-feira o seu quinto reforço para a temporada. Aos 34 anos, William assinou um contrato com o Tricolor até o final de 2021. Longe do futebol brasileiro há sete anos, o novo camisa 17 do clube aproveitou para se apresentar à torcida e explicar onde prefere atuar dentro de campo.

“Jogo de primeiro e segundo volante, nos últimos anos joguei assim no México, onde tive que fazer algumas alterações no meu estilo de jogo, como em relação a intensidade e ritmo. Dependendo da formação jogo até como um terceiro homem do meio de campo. Atendo a essas três posições”, disse em coletiva.

O experiente meio-campista chega para reforçar um dos setores mais concorridos do São Paulo. Ele irá brigar posição com Daniel Alves, Luan Tchê Tchê, Lizeiro e Rodrigo Nestor. Com isso, William tem chances de ficar de fora da listas de inscritos de Crespo para o Paulistão de 2021, já que o clube só pode inserir mais três nomes na lista. O volante, no entanto, afirmou que isso não irá atrapalhar o seu foco.

“Chego para brigar por uma posição, não venho com um título de titular. Vou trabalhar todos os dias para ganhar essa posição. A questão de ser inscrito ou não vai mudar minha intensidade, vou trabalhar todos os dias. Estarei 100% disponível para poder fazer meu melhor e aceitar qualquer decisão que o são Paulo tome em relação às vagas”, comentou.

O ex-jogador do Toluca, do México, iniciou a sua trajetória no futebol nas categorias de base do Juventus-SP. Depois, passou por Corinthians e Palmeiras, onde inclusive foi lançado ao profissional. Agora atuando no rival dos seus clubes de infância, o atleta naturalizado mexicano ressaltou a sua vontade de vencer todos os clássicos.

🗣️ William: “Vou representar este escudo com muito orgulho e força de vontade”.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/CoUUrsgKFJ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 1, 2021

“Foram tempos onde abriram portas, consegui fazer meu trabalho e hoje represento um clube gigante, reconhecido mundialmente. Essa rivalidade é saudável, que a gente gosta de vencer. Espero ganhar todos os clássicos, representar esse escudo com muito orgulho e foça de vontade e, obviamente, trazendo resultados. Vai ser uma rivalidade gostosa de se viver, espero aproveitar ela”, finalizou.

William assinou com o São Paulo até o final de 2021, com a possibilidade de renovação ao final do ano. Caso o meio-campista atue por 45 minutos em pelo menos 60% das partidas até lá, seu vínculo será estendido.