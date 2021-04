Willian alcança três marcas históricas pelo Palmeiras

A vitória por 2 a 1 no Brinco de Ouro nesta noite de sexta-feira foi importante para o Palmeiras, mas especial para o atacante Willian. Os três pontos conquistados contra o Guarani deixam o alviverde mais perto do Novorizontino, segundo colocado no grupo C e o último time a se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista.

Saindo como titular, o camisa 29 igualou Edmundo em números de jogos com a camisa do Palmeiras, com 223. Os dois dividem a 65ª posição dos atletas que mais jogaram pelo clube em toda a sua história.

Com 118 triunfos pelo Verdão, Willian e Márcio Araújo dividem a quarta posição como jogadores mais vitoriosos do século.

Além disso, o atacante também se tornou o 46º maior artilheiro da história do clube, agora com 57 gols marcados. Ele divide a posição com Arce e Carrone.