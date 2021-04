Windows 10: novo patch prepara sistema para grande atualização

A Microsoft está liberando um novo patch para o Windows 10 que prepara o sistema para uma grande atualização. Em breve, a empresa lançará o Update de Primavera, que levará o sistema para uma nova versão.

Chamado de KB4023057, o pacote de mudanças já está sendo distribuído amplamente pela Microsoft. Os usuários não notarão grandes mudanças após a atualização, já que o grande objetivo da atualização é pavimentar o caminho para a nova versão do sistema.

O patch garante mais estabilidade para o Windows Update.Fonte: Mateus Mognon

Segundo informa o Windows Latest, o update libera espaço de armazenamento ocupado pelo sistema para facilitar a implementação da nova edição do SO. Além disso, a atualização corrige problemas do Windows Update para garantir que os usuários não terão problemas na hora de baixar a próxima versão do Windows 10.

Além do patch preparatório, a Microsoft também está enviando notificações para que os usuários atualizem o sistema operacional para versões mais recentes. A edição de Novembro de 2019 do Windows 10 será descontinuada pela Microsoft em maio e está sendo substituída por builds mais recentes, como a 20H2.

Grandes novidades chegando em 2021

Para quem está ansioso por grandes mudanças no Windows 10, a dica é já atualizar o sistema operacional com as versões mais recentes. Atualmente, a empresa está testando diversas alterações para o sistema e novidades devem chegar em breve.

Além de preparar uma grande atualização sazonal que está chegando, a companhia está trabalhando no Windows 10 Sun Valley. O update que vai mudar drasticamente o design do SO está previsto para a segunda metade do ano, mas possivelmente teremos mais notícias sobre recursos no mês que vem.

O evento Microsoft Build acontecerá de maneira digital a partir de 25 de maio e certamente contará com novidades para o Windows 10.