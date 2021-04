Wings of Fire: Ava DuVernay produzirá série animada na Netflix

A cineasta Ava DuVernay vai emplacar mais um projeto na Netflix. Dessa vez, a gigante do streaming encomendou uma série de animação baseada nos livros de fantasia Wings of Fire (Asas de Fogo, em português), da escritora Tui T. Sutherland. A produção vem de DuVernay, com a ARRAY Filmworks e a Warner Bros. Animation.

Cada episódio deverá ter cerca de 40 minutos. Além de DuVernay, Justin Ridge, Dan Milano e Christa Starr vão atuar como showrunners e produtores executivos com roteiros assinados pelos dois últimos. A equipe de produção ainda vai contar com a supervisão de Tui T. Sutherland, Sam Register e Sarah Bremner.

A trama da série de animação vai ter como pano de fundo uma guerra acontecendo no mundo épico de Pirria. Por lá, de acordo com uma certa profecia, cinco jovens dragões surgirão para encerrar o derramamento de sangue e trazer a paz de volta à terra.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Criados e treinados em segredo, o grupo formado por Clay, Tsunami, Glory, Starflight e Sunny embarca em uma aventura eletrizante que os deixará frente a diversos segredos e mistérios que envolvem seu passado.

Ava DuVernay está empolgada com produção de nova série da Netflix

Por meio de um comunicado oficial, Ava DuVernay afirmou que já estava ansiosa para começar a desenvolver o mundo de Tui Sutherland. “Essa saga elegante está repleta de sabedoria, explorando ideias de pertencimento, preconceito e comunidade”, destacou.

Melissa Cobb, vice-presidente de animações originais da Netflix, disse que estava orgulhosa do time comandado pela cineasta. “Wings of Fire promete ser um evento imperdível para toda a família”, argumentou ela.

Por enquanto, a série não teve sua data de lançamento anunciada pela Netflix.