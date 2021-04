Wolverhampton se prepara para perder Nuno Espírito Santo e faz lista só com portugueses; veja quem são

Em 12º na Premier League, o Wolverhampton se prepara para a vida sem Nuno Espírito Santo, seu técnico desde a Championship, em 2017.

Segundo o jornal “Daily Mail”, os Wolves esperam que Nuno Espírito Santo receba propostas de clubes maiores e saia ao fim da atual temporada.

