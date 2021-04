WOW recebe novo patch com melhorias de performance e estabilidade

World of Warcraft disponibilizou hoje (13) mais uma atualização de estabilidade e performance para garantir que os fãs do épico MMORPG da Blizzard continuem tendo a melhor performance possível. Com isso, as últimas notas de patch já foram divulgadas e esclarecem o que podemos esperar do jogo:

No que diz respeito às conquistas, foram adicionados novos Achievements por aprimorar todos os quatro santuários dos Pactos para os tiers 1, 2 e 3, e as recompensas de Anima também melhoram conforme você desbloqueiam essas conquistas.

Para quem gosta de jogar no PvP como Subtlety Rogue, o talento Dagger in the Dark foi nerfado e agora aumenta o seu dano de Shadowstrike em 5% ao invés de 10%, e os alvos são afetados em uma distância de 12 jardas, e não mais de 20 jardas.

Por fim, os prisioneiros encontrados na missão Fortunate Souls de Nazjatar voltaram a correr atrás de seus captores. Foram só essas alterações por enquanto, então atualize o seu jogo para garantir que ele siga rodando da melhor forma possível! O que você achou da última expansão Shadowlands? Comente a seguir!