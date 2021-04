Xbox diz ser muito importante preservar os jogos clássicos

A Microsoft reafirmou o seu compromisso com a preservação histórica dos jogos de videogame após algumas semanas repletas de controvérsias na concorrência. Enquanto a Nintendo tirou do ar alguns jogos que disponibilizou por tempo limitado, a Sony anunciou que iria desativar a PlayStation Store no PlayStation 3, Vita e PSP.

As time goes on, it becomes more important than ever that we ensure gaming icons and classics are preserved for new and old players alike. Whether your first time playing Morrowind is from 2002 on your Xbox or 2021 on your phone, we’re excited to share these experiences with you! — Xbox (@Xbox) March 31, 2021

No Twitter oficial do Xbox, a empresa afirmou que “conforme o tempo passa, torna-se mais importante do que nunca garantir que os ícones e clássicos dos games sejam preservados para novos e velhos jogadores. Independente de você estar jogando Morrowind pela primeira vez em 2002 no seu Xbox ou em 2021 pelo seu smartphone, estamos empolgados por compartilhar essas experiências com você!”

Já em entrevista ao site oficial do Xbox, Craig Duncan, o chefão da Rare, disse que a retrocompatibilidade “é essencial. Há uma série de complexidades inerentes quando mudamos de geração e plataforma, então é importante poder reviver jogos que você lembra com carinho. Eles contém memórias e momentos que você poderá compartilhar com os outros, e poder fazer isso apenas selecionando um título no Xbox Game Pass é muito fácil.”

Mais do que apenas palavras, as ações da Microsoft realmente apontam para um esforço significativo nesse departamento, indo desde o programa de retrocompatibilidade iniciado em 2015 até a recente inclusão de 16 jogos clássicos no Xbox Cloud.

O que você acha dos esforços da Microsoft e das outras companhias no que diz respeito a preservação da história dos jogos? Comente a seguir!