Xbox Game Pass terá Second Extinction e Fable 3 em abril

Assinantes do Xbox Game Pass terão mais algumas opções para adicionar às suas bibliotecas em breve, pois a Microsoft anunciou mais alguns títulos que estarão disponíveis para o público nos próximos dias.

Entre estes, os destaques vão para Second Extinction, Fable 3 e Destroy All Humans!, mas alguns outros nomes que você confere na relação abaixo, juntamente com suas datas de lançamento, compõem essa relação:

MLB 21 The Show (já disponível, Cloud e console)

Phogs! (22 de abril, para PC)

Second Extinction (28 de abril, Cloud, console e PC)

Destroy All Humans! (29 de abril, Cloud, console e PC)

Fable 3 (30 de abril, Cloud)

Fable Anniversary (30 de abril, Cloud)

(Fonte: Xbox/Divulgação)Fonte: Microsoft

Somado a isso, a Microsoft também divulgou que os seguintes títulos serão excluídos da relação do Game Pass no final deste mês: Endless Legend (PC), For the King (Cloud, console e PC), Fractured Minds (Cloud e console), Levelhead (Cloud, console e PC), Moving Out (Cloud, console e PC) e Thumper (PC).

E você, curtiu a relação dos novos títulos que serão adicionados à lista do Xbox Game Pass? Em qual deles já está de olho? Deixe a sua mensagem no espaço mais abaixo destinado aos comentários.