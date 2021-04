Xodó de Ceni no Flamengo negocia saída para outro clube brasileiro e fica fora de estreia na Libertadores

O Flamengo está perto de negociar um multicampeão com o clube desde 2019. Trata-se do meio-campista Pepê, a caminho do Athletico-PR.

Xodó do treinador Rogério Ceni, ele acabou fora da relação para a partida contra o Vélez, nesta terça-feira, às 21h30, pela Conmebol Libertadores. O duelo terá transmissão do FOX Sports e cobertura em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Pepê está em negociação com o Furacão e por conta disso acabou não sendo opção na Argentina. Para o seu lugar, o treinador convocou Max, que começou bem o Campeonato Carioca, para ser opção no banco.

O meia estava fora dos planos da diretoria rubro-negra na temporada passada, mas ganhou espaço com Rogério Ceni. Aproveitado, fez bons jogos e acabou renovando contrato até junho deste ano.

O principal momento do atleta foi diante do Palmeiras, em jogo decisivo do último Brasileirão. O Flamengo vencia por 1 a 0 e, durante momento apertado da partida, conseguiu o 2 a 0 graças a um belo gol de Pepê.

Com a camisa rubro-negra, Pepê esteve no elenco nas conquistas do Brasileirão de 2019 e 2020, Libertadores 2019, Supercopa do Brasil de 2020 e 2021 e Recopa Sul-Americana.