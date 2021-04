Xuxa Meneghel é acusada de calúnia após citar Marlene Mattos em caso de roubo · .

Xuxa Meneghel, 58 anos, está sendo acusada de calúnia por Marlene Mattos, 70, após citar a ex-empresária em um desabafo sobre manipulação e roubo em sua carreira. A produtora e diretora de TV registrou um boletim de ocorrência contra a artista na 42ª Delegacia Policial, em Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, em 29 de janeiro.

A queixa de Marlene é sobre uma entrevista de Xuxa para a revista Veja em 27 de janeiro. Na ocasião, a publicação questionou a rainha dos baixinhos se ela já havia levado “muitos golpes” em sua trajetória profissional “antes de assumir o controle de sua carreira e negócios”.

A comunicadora, então, desabafou em sua resposta. “Olha, eu poderia ser duas ou três vezes mais rica. Fui tudo o que as pessoas imaginam: enganada, usada, manipulada, roubada. Quando falo disso, vem logo a imagem da Marlene, mas não foi só ela. Insisto em dizer que confiei demais em todas as pessoas próximas a mim. Fui passada para trás por coreógrafo, maquiador, fotógrafo. Digo sem vergonha que fui inocente, boba, burra mesmo”, pontuou.

Ser citada em um caso em que a artista declara ter sido “enganada, usada, manipulada, roubada” não agradou à diretora de TV, que foi à polícia. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo desta quarta-feira (14), a questão foi encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no final de março e, agora, seguirá no 9° Juizado Especial Criminal.

Procurada pelo ., Marlene declarou não querer se manifestar publicamente sobre o imbróglio. “Não vou falar. Fala com o meu advogado”, solicitou.

Luís Fernandes, advogado da empresária, se mostrou satisfeito com o desenrolar da queixa de sua cliente. “Confirmo a veracidade do registro de ocorrência. De fato foi feito, e o delegado deu o andamento devido. O processo foi remetido para o 9° Juizado Especial Criminal. Agora vamos ver o andamento dessas questões todas”, resumiu.

Questionado se a defesa deseja algum tipo de reparação na Justiça, ele explicou que, por questões estratégicas, nada mais será declarado à imprensa. A assessoria de Xuxa, por sua vez, declarou que “não comenta notas jurídicas”.

Xuxa e Marlene trabalharam juntas em uma parceria histórica da TV brasileira. A união teve início em 1984, ainda na Manchete, e rendeu sucessos como os programas Xou da Xuxa (1986-1992), Xuxa Park (1994-2001) e Planeta Xuxa (1997-2002), além de uma carreira internacional para a loira, discos de diamante e filmes vistos por milhões de espectadores no cinema.

A separação aconteceu após um desentendimento durante a criação do programa Xuxa no Mundo da Imaginação, que estreou na Globo em 28 de outubro de 2002, marcando de vez o “divórcio” entre elas.

