Yaya Touré diz que ficou sem resposta de Guardiola por reconciliação e desabafa: ‘Quero paz’

Yaya Touré disse que tentou resolver as brigas que teve com o técnico Pep Guardiola nos tempos de Barcelona e Manchester City. O ex-jogador demonstrou arrependimento por ter dito à revista “France Football” que o catalão tinha “problemas com jogadores africanos”.

“Essa entrevista foi um erro. Um grande erro. Dei a minha confiança e a minha voz e distorceram as coisas. Soube que as pessoas não ficaram contentes. No ano passado, escrevi uma carta para me desculpar e para tentar conversar com algumas pessoas importantes. Fui indecente com o Manchester City… Mas não tive qualquer resposta”, afirmou Touré ao jornal “Daily Mail”.

“Quero paz, não quero este clima de guerra. Por amor aos torcedores, por amor ao clube, por vezes, algumas coisas têm que ser resolvidas da maneira correta. Estive em contato com algumas pessoas de lá, mas é impossível chegar às pessoas do topo”, afirmou.

Quando saiu do City, em 2018, Touré detonou Guardiola.

“Pep gosta de dominar e ter jogadores obedientes, que lambam sua mão. Não gosto deste tipo de relacionamento. Respeito meu treinador, mas não sou sua coisa”, afirmou.

Touré observa instruções de Pep Guardiola durante jogo do Manchester City Getty Images

“Como qualquer jogador, já tive rusgas com meus técnicos, mas em certo ponto pessoas que não se entendem acabam se reconciliando. Isso não é possível com Pep, porque ele é muito rígido. Outros jogadores nunca vão admitir isso publicamente, mas já me contaram que o odeiam, porque ele manipula tudo e mexe com sua cabeça”, afirmou.