Yaya Touré revela proposta de três gigantes antes de fechar com City e diz por que saiu do Barcelona

Um dos maiores ídolos da história do Manchester City, Yaya Touré poderia nunca ter atuado pelo clube inglês. Em entrevista ao jornal Daily Mail, o marfinense afirma que recebeu ofertas de outros três gigantes antes de acertar com o clube.

“Eu estava perto de fechar com o Chelsea. Juventus e Inter de Milão, também. O Chelsea teria sido fácil, porque já tinha uma história como um clube grande, Didier Drogba também estava lá”, disse o ex-volante, que apontou Carlos Tévez como um ‘motivador’ para sua ida para Manchester.

“Carlos Tevez foi uma figura enorme naquele momento, mas ele ficou bastante preocupado. Quando você vê jogadores como (Emmanuel) Adebayor, Robinho… O City estava fazendo bons negócios, mas depois esses jogadores conseguiram sair. Eles não estavam se adaptando bem ao clube”, completou.

Quando chegou ao Manchester City, Yaya Touré tinha saído do Barcelona que tinha sido campeão de todos os títulos que disputou. O jogador revelou que sua motivação na negociação foi mostrar que poderia ser um grande protagonista.

“Eu estava pensando em chegar a um clube onde as pessoas possam me ver. No Barcelona, estive rodeado de grandes jogadores – Xavi, Iniesta, Messi – e isso significava que as pessoas pensavam que era fácil para mim jogar com eles. Depois que me mudei para o City, as pessoas começaram a perceber como eu era capaz”, afirmou.

O ex-camisa 42 atuou pelo clube inglês entre 2010 e 2018, conquistando três Premier League, uma Copa da Inglaterra e três Copas da Liga Inglesa.