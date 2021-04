Yony González está de volta e pode ser mais uma opção ofensiva contra o Salgueiro; mais dois atletas também estão novamente à disposição de Guto

A quarta-feira(7) foi de boas notícias em Porangabuçu. Após cumprir afastamento protocolar por conta da infecção de Covid-19, Yony González retomou os trabalhos normais com o elenco do Vozão. Os retornos não param por aí, William Oliveira e Fabinho também estão aptos para integrar o time de Guto Ferreira, que prepara o Alvinegro do Povo para enfrentar o Salgueiro pela Copa do Nordeste, sábado(10), no estádio Castelão, pela última rodada da primeira fase. A informação é do Globoesporte.com.









O caso de William Oliveira e González é distinto do de Fabinho. Os dois primeiros testaram positivo para a Covid-19 e se isolaram por 10 dias, como determina o protocolo da CBF. Já Fabinho enfrentou uma virose e se recuperou após não participar da equipe que jogou contra CSA e Sport.

O lateral-direito atuou em duas partidas na temporada, uma pelo Campeonato Cearense, quando o Vozão perdeu para o Ferroviário, a outra partida que Fabinho esteve em campo foi no duelo em que o Ceará empatou com o Altos, pela Copa do Nordeste. William Oliveira e Yony González não jogam desde o empate no clássico contra o Fortaleza.

Desde que chegou ao Gigante Alvinegro, Yony González atuou apenas no já citado Clássico-Rei e na partida diante do Botafogo-PB. Nos dois jogos, iniciou do banco de reservas e foi acionado por Guto Ferreira. A semana é de expectativa em Porangabuçu, pois o Vozão espera a definição do sorteio de grupos da Copa Sul-Americana, que acontece na próxima sexta-feira(9).