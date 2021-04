You: 3ª temporada terá episódios insanos, promete produtor

De acordo com a criadora da série You, Sera Gamble, os fãs do thriller da Netflix podem se preparar para uma 3ª temporada de episódios cheios de loucura.

Gamble falou sobre a série em seu Twitter recentemente e celebrou o último dia de filmagens do 3º ano. Em suas postagens, ela comentou sobre o encerramento da produção em meio à pandemia e compartilhou o que está por vir.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

“Eu me sinto privilegiada por ter testemunhado a criatividade, resiliência e gentileza de todos. Quer dizer, eu sabia que nosso time era forte e bom em seu trabalho, mas todo mundo esteve lá um para o outro”, escreveu ela. “Todos, até mesmo nos maiores cargos da Warner e da Netflix, além de todos os departamentos de produção”.

Em um tweet separado no tópico, Gamble acrescentou: “Além disso, os episódios são malucos e as performances são insanamente boas. É tudo o que direi sobre isso até que estejamos prontos para falar sobre a nova temporada”.

Mais detalhes sobre a 3ª temporada de You na Netflix

Desenvolvido por Sera Gamble e Greg Berlanti, You segue o obsessivo serial killer Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, que literalmente mata por amor. Recém-saído de um relacionamento intenso que terminou em assassinato, a segunda temporada mostra Joe se mudando de Nova York para Los Angeles, onde ele conhece Love.

Depois de descobrir que eles têm mais em comum do que pensavam, os dois começam uma vida juntos – até que ele encontre seu próximo alvo.

A série, inspirada nos livros best-sellers de Caroline Kepnes, You and Hidden Bodies, tem Gamble como showrunner e produtora executiva ao lado de Berlanti, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Silver Tree, Michael Foley e Justin Lo.

A data de estreia da 3ª temporada de You ainda não foi definida, embora seja esperada para o final de 2021.