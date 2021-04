YouTube Activate: conecte sua conta de vídeos a sua smart TV

O app do YouTube já está presente em diversos modelos de televisão, media box e até mesmo consoles. A vantagem de utilizar o serviço nesses aparelhos é poder assistir aos canais e criadores favoritos de forma mais confortável, mas é possível deixar essa experiência ainda mais prática.

Para facilitar o uso do aplicativo, com o YouTube Activate é possível controlar a plataforma pelo celular ou pelo computador. Confira a seguir o que é o YouTube Activate e como conectar seu aparelho.

O que é YouTube Activate?

O YouTube Activate é uma ferramenta que vincula o YouTube da TV ou de um aparelho compatível com a mesma conta utilizada no smartphone ou PC. Dessa forma, não é preciso usar o controle remoto para navegar pelo YouTube, e sim usando o app.

Para isso, certifique-se de que a TV está conectada à mesma rede que seu smartphone ou PC pela rede Wi-Fi ou por cabo, sendo este último mais interessante para melhorar a qualidade dos serviços de streaming.

Como ativar o YouTube Activate

Ao acessar o aplicativo do YouTube na TV, faça login com sua conta no serviço ou realize o pareamento por meio da página de ativação. Para parear pelo site, é necessário informar o código exibido na TV disponível na guia “vincular dispositivo” ou “login“. Veja como fazer isso.

Passo a passo

Passo 1: acesse a opção de login no app da TV.

Acesse o app do YouTube na smart TV.Fonte: Divulgação/Samsung

Passo 2: navegue até o menu “Conta” para fazer o login.

Aba de login do app YouTube nas smart TVs.Fonte: Divulgação/Samsung

Passo 3: no celular ou computador, acesse o site www.youtube.com/activate e insira o código exibido na televisão. Em alguns casos, o Google pode solicitar permissões adicionais que serão enviadas para os dispositivos vinculados.

Basta inserir o código exibido na TV em seu smartphone ou navegador no PC.Fonte: Divulgação/Samsung

Após o pareamento, o app do YouTube exibe um ícone de transmissão. Mas lembre-se de que a TV ou os outros dispositivos compatíveis precisam estar conectados à mesma rede que o celular. Isso porque o recurso de pareamento não funciona quando o smartphone está utilizando a rede móvel.