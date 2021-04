YouTube: atualização facilita personalização de canais; confira

Nesta quinta-feira (22), o YouTube anunciou o lançamento global de uma nova funcionalidade que facilitará a vida de criadores de conteúdo. A partir de agora, é possível alterar nome e imagem de perfil de canais sem modificar as informações na conta da Google, ação que afetava tanto este quanto outros serviços da gigante das buscas.

De acordo com a companhia, basta clicar na foto de perfil no topo superior direito e selecionar “O Seu Canal”. De todo modo, ressalta, havendo ajuste de nome, canais verificados devem entrar com um novo pedido para obterem o selo – ainda que o processo não gere impactos à URL em questão.

Novidade simplifica personalização de canais.Fonte: Reprodução

Por fim, destaca a empresa, que também tem testado a remoção do número de dislikes da tela, atuado contra o compartilhamento de desinformação e que apresentou um novo índice de vídeos nocivos, a implementação é um dos recursos mais solicitados pelo público ao qual se destina.

