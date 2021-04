YouTube elimina contagem do “deslike”; Entenda o novo teste da plataforma

O YouTube fará um novo teste nas próximas semanas de remoção do número de “deslikes” do vídeo na tela. Entretanto, a opção de “Não gostei” permanecerá à disposição do público, visto que é utilizada para o processamento de recomendações. As informações ocultadas continuarão acessíveis ao responsável de canal pelo YouTube Studio.

Segundo o Engadget, a plataforma está atenta ao recurso desde 2018. Nesse ano, a retrospectiva, o YouTube Rewind, se tornou o vídeo mais rejeitado da história da companhia. Porém, em 2019, foram lançadas propostas de desligamento do contador por padrão ou remoção completa da funcionalidade.

A equipe do YouTube explica que esta é uma maneira de enfrentar os problemas ocasionados pelo botão de “deslike” aos criadores de conteúdos. Mesmo que poderá conferir o resultado do recurso.

Nova função Remix do Instagram libera gravação sobre outros Reels

O Instagram lançou a função Remix, na última quarta-feira (31), que permite que o usuário faça uma nova gravação em cima de Reels existentes no aplicativo. A ferramenta já está sendo incluída nas plataformas e deve estar disponível para todos os usuários nos próximos dias.

Em algumas discussões nas redes sociais, usuários compararam a nova função do Instagram com as gravações de duetos feitos no TikTok.

Veja passo a passo de como usar o Remix: