Youtuber brasileiro dirige novo filme especial da Netflix

O novo filme espacial da Netflix conta com produção brasileira. “Passageiro Acidental” traz uma trama damática de um trio de astronautas que embarcam em uma missão para viajar até Marte para colonizar o planeta vermelho. Joe Penna e Ryan Morrison são os responsáveis por dirigir a película.

Penna é brasileiro, e mora nos Estados Unidos desde a sua adolescência, e teve fama em terras gringas por seu canal do Youtube. A partir de 2010, quando a carreira de youtuber ainda não era febre, o jovem foi recordista em inscritos na plataforma. Penna estreia como diretor no filme da Netflix, já que nunca atuou como diretor no Brasil.

Filme espacial da Netflix. (Foto: Divulgação)



O brasileiro comentou sobre o filme e sobre a nova profissão: “Nós queríamos que essa história pudesse ser transportada para qualquer lugar. Uma casa, um bunker, um único cômodo, um armário ou, no caso, um armário voador’ […] “A narrativa cinematográfica foi uma coisa com a qual me deparei pela primeira vez quando trabalhei em alguns clipes de música, mas se tornou uma nova opção para mim à força, por causa de mudanças nas políticas da plataforma. Foi uma transição estressante, mas estou contente que acabou sendo para melhor.”