YouTuber cria maior Switch do mundo com tela LED 4K e botões funcionais

Michael Pick, dono do canal no YouTube que traz tutoriais de DIY envolvendo eletrônicos, resolveu criar um Nintendo Switch gigante. O motivo? Ele brinca dizendo que o original é pequeno demais e fácil de perder. Com isso, Pick criou um modelo do portátil que tem todos os seus botões funcionais e é seis vezes maior que o videogame da Nintendo.

No vídeo, ele demonstra que utilizou madeira para fazer a construção do corpo do aparelho e utilizou impressões 3D para fazer detalhes como botões e até mesmo suportes internos. Pick mostra que há um controle de Nintendo Switch em cada lado e que foram ligados aos botões para dar a resposta conforme programados originalmente. Para esta tarefa, foi utilizada uma placa Arduino, componente acessível que serve para fins diversos envolvendo programação. Além disso tudo, é claro, dentro há ainda um Nintendo Switch original com espaço separado para se conectar à tela e aos controles.

O produtor de conteúdo demonstra como é possível jogar Mario Kart 8 Deluxe em uma tela 4K LED improvisada e muito bem arranjada para conseguir funcionar com os botões instalados. Mas, para jogar, o ideal é utiliar um controle de Nintendo Switch mesmo, aproveitando que ele também tem essa compatibilidade.

Interessados em ter uma versão como esta precisam separar um bom espaço na sala, são 76 centímetros na vertical e 178 na horizontal. Mas, apesar de interessante ao menos como item de decoração, esta unidade já teve um destino. Agora o Nintendo Switch gigante está sendo utilizado por crianças do Hospital Infantil de Saint Jude, especializado no tratamento de câncer.