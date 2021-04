Youtuber recria jetpack usado pelo Mandaloriano na série

O canal do YouTube Hacksmith Industries, famoso por ter construído um sabre de luz de verdade em outubro do ano passado, voltou a investir no universo de Star Wars e divulgou, no início deste mês (8), um jetpack semelhante ao utilizado pelo personagem Din Djarin (Pedro Pascal) na série O Mandaloriano, desenvolvido pela equipe.

Embora tenha se popularizado na atual série da Disney+, o jetpack já é um velho conhecido dos fãs de Star Wars, desde que o caçador de recompensas Boba Fett o utilizou em 1980, no filme O Império Contra-Ataca. Poderosamente equipado com um lançador de mísseis e piloto automático, os jetpacks são uma marca registrada das armaduras de beskar dos mandalorianos.

Porém, diferentemente das mochilas mandalorianas, que possuem uma boa autonomia para voos em baixas altitudes, o jetpack de Hacksmith é uma réplica não funcional, com o objetivo de explorar o design do dispositivo fictício, desde a impressão 3D e pintura até a instalação dos propulsores a gás.

Bogdan Malynovskyy, um dos membros do Hacksmith, explica que, com a tecnologia da Terra, seriam necessários seis motores a jato para que o jetpack conseguisse levantar uma pessoa com armadura. A equipe continua sua saga, que ainda irá trazer para a realidade mais dois itens de O Mandaloriano: o gancho de escalar e a icônica armadura de durasteel.