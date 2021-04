Zagueiros, Cazares, Willian… Fluminense tem semana decisiva por reforços para a Libertadores

A vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu na nona rodada do Campeonato Carioca dará mais tranquilidade para o Fluminense trabalhar ao longo da semana. Entretanto, os próximos sete dias serão de definições nas Laranjeiras. Com apenas dois reforços contratados para a temporada até o momento (Samuel Xavier e Wellington), o Flu terá dias decisivos para acertar com reforços a tempo de inscrevê-los para a fase de grupos da Libertadores. O prazo é apenas até o dia 18 de abril e o Tricolor tem algumas situações em andamento.

Os mais encaminhados são os zagueiros Manoel, do Cruzeiro, e David Braz, do Grêmio. O primeiro já pediu a liberação do clube celeste e fará exames médicos. O segundo acabou sendo envolvido na disputa da terceira fase da Libertadores e deve acertar os detalhes finais depois de quarta-feira, quando acontece o jogo de volta contra o Independiente del Valle (EQU).

Outro nome em radar é o de Junior Cazares, do Corinthians, oferecido ao Flu, como informado inicialmente pelo “Saudações Tricolores” e confirmado pelo L!. A diretoria do clube paulista ainda não foi comunicada sobre o interesse, mas não deve dificultar a liberação do jogador. O nome agradou e as conversas estão em andamento. O alto salário é o principal fator a ser superado na negociação.

O jogador que o Flu mais tem interesse é o atacante Willian, mas este caso só poderá avançar depois de quarta-feira, quando o Palmeiras faz o jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Envolvido nesta decisão e na da Supercopa do Brasil – foi derrotado nos pênaltis pelo Flamengo neste domingo, o clube paulista só quer entrar neste assunto após esta partida. O interesse neste momento é de renovar, mas o jogador irá se reunir com a direção e a comissão para definições mais concretas.

Em entrevista no “Boteco Tricolor”, na FluTV, especial para o sorteio da Libertadores, o presidente Mário Bittencourt garantiu que o clube contrataria reforços a tempo da inscrição na fase de grupos da Libertadores. O mandatário previu dois ou três nomes até o próximo domingo, que podem ser os dois zagueiros, além de Cazares. O técnico Roger Machado garantiu, em coletiva após a partida, que está na expectativa por esses novos nomes durante a semana. O treinador avaliou o pouco tempo até a estreia para integrar os novos nomes que chegarem e se mostrou confiante.

– É muito mais fácil inserir jogadores em um coletivo ajustado do que muitos ou metade de um time. Estamos falando de dois, três ou quatro reforços que possam mudar essa condição. O tempo está diminuindo, temos muitas coisas acertadas e esperamos a definição nesses dias para poder inscrever os atletas. O tempo pequeno não impede, só dificulta. Mas a partir de agora minhas experiências tendem a diminuir para que eu faça da repetição da escalação e do estilo o ajuste para as finais do Carioca e da estreia na Libertadores. Começamos agora o polimento, pequenos ajustes no posicionamento e técnicos, porque já vejo a estrutura montada – avaliou.

O Fluminense conheceu na última sexta-feira o complicado início que terá na Libertadores. No Grupo D, o Tricolor tem pela frente o River Plate (ARG), o Independiente Santa Fé (COL) e quem avançar do confronto entre Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL). A expectativa é que a estreia seja no dia 21 ou 22 de abril, ainda a ser definido pela Conmebol, contra a equipe argentina, no Maracanã. Veja tudo sobre o grupo.