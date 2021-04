Zaracho pode perder vaga no time do Atlético e Cuca recebe reforço para clássico; meio-campo é setor concorrido

Depois de uma temporada com altos e baixos, o Atlético tenta transformar em títulos o investimento feito em atletas – muitos a pedido de Jorge Sampaoli. Agora sem o técnico argentino, Cuca tem a missão de entrosar a equipe que conta com diversos nomes de peso. Campeão da Libertadores de 2013, o treinador quer repetir os feitos do passado.









Depois de estrear contra o Coimbra e vencer por 3 a 0, Cuca viu seu time ser derrotado nesta pela Caldense pelo placar de 2 a 1. Já no último domingo (04), O Galo voltou a vencer e bateu o América por 3 a 1. Novamente falando sobre os atletas renomados que estão no elenco, o treinador precisou explicar a ausência de Alan Franco entre os relacionados.

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images



Em entrevista coletiva após o clássico, Cuca esclareceu que a ausência de Franco se dá ao fato de só poder relacionar 5 estrangeiros por jogo, assim ficando enviável a presença do equatoriano. Para reforçar ainda mais o time e sem contratar mais atletas com outra nacionalidade, Tchê Tchê, que estava no São Paulo, foi contratado.

O meio-campista foi um pedido de Cuca, que trabalhou com o jogador em sua passagem pelo Palmeiras, em 2016. E Tchê Tchê já pode fazer sua estreia. Em rápida ação do Atlético, o atleta teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), assim tendo a liberação para entrar em campo com a camisa do Galo.

Com dois cartões amarelos e correndo risco de ser suspenso, Zaracho corre risco de perder sua vaga no meio campo defensivo do Alvinegro. Além do poder de marcação, Tchê Tchê também pode jogar mais avançado e armar jogadas – como fez no próprio Palmeiras de Cuca e no São Paulo de Fernando Diniz. A tendência é que seja, pelo menos, relacionado.