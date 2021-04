Zaracho puxa a fila e Atlético pode ter 3 desfalques contra o Cruzeiro; ausências dependem da decisão de Cuca

Mesmo que recentemente Rubens Menin tenha “cutucado” o Cruzeiro, afirmando que atualmente o rival do Atlético é o América, o sabor de uma vitória em um clássico contra a equipe celeste é considerado extremamente gostoso, independentemente da fase vivida pelos clubes.









Diante disso, após mais de um ano, os rivais voltam a se enfrentar neste domingo (11), às 16h, no Mineirão. Porém, nesta quarta-feira (7), pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, as equipes tem um compromisso. Segundo publicou o portal “Superesportes MG”, a preocupação fica no fato de que, ao todo, somando os dois elencos, são oito jogadores estão pendurados, que devem aumentar a atenção para não ficarem de fora no clássico.

Pelo lado azul e branco, o volante Jadson, o lateral-direito Cáceres, o zagueiro Ramon, o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o atacante Airton tentam evitar o terceiro cartão amarelo. Os quatro últimos devem ser titulares contra o Coimbra, no Independência.

Rabello também pode ficar de fora – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



Já no caso do Atlético, são três os pendurados: os zagueiros Gabriel e Igor Rabello e o meio-campista Matías Zaracho. A tendência é que os dois últimos sejam escalados por Cuca para o duelo com o Pouso Alegre, no Mineirão.

Em decorrência do Cruzeiro estar na Série B, o clássico se tornou menos frequente e não acontece há mais de um ano. A última partida foi em 7 de março de 2020, quando a equipe alvinegra venceu por 2 a 1, também na fase classificatória do Campeonato Mineiro.