Zaracho puxa a fila e Cuca expõe 4 novidades no Galo contra o Athletic: “Chance para eles mostrarem seu potencial”

Com a intenção clara de não poder mais ser alcançado na liderança do Campeonato Mineiro, faltando uma rodada para o fim da fase de classificação, o técnico Cuca quer ter essa tranquilidade para continuar buscando melhoras no Atlético.









Dessa forma, no próximo sábado (22), o Galo encara o Athletic, no Independência, em jogo que servirá para o comandante fazer uma série de observações. Após a vitória sobre o Boa Esporte, garantiu que vai fazer mudanças na equipe, priorizando chance para jogadores que não tiveram muitas oportunidades até aqui.

“Entraremos com um time alternativo para observar quem não está jogando. É a chance para eles mostraram seu potencial. Um dos que deve estar em campo, provavelmente, é o Alan Franco, não consegui trazê-lo para o jogo de hoje (domingo)”, mostra Cuca, conforme publicou o portal “O Tempo”.

Dodô também deve ganhar oportunidade – Foto: Pedro Souza/Flickr Oficial do Atlético/Divulgação.



Outros nomes citados pelo treinador são do meia Callebe e do lateral-esquerdo Dodô: “Ninguém tem cadeira cativa no time, estou aqui há menos de um mês e acho cedo para me cobrar”, sugere o treinador. Um dos que poderá ser usado pelo treinador é o meia argentino Zaracho, que teve sua ausência contestada pela torcida diante do Boa.

Vale lembrar que antes desse compromisso pelo estadual, a delegação viaja nesta segunda-feira (19) para a Venezuela, onde enfrenta, na quarta, o La Guaira, na estreia da Libertadores, competição considerada importantíssima para o planejamento do clube.