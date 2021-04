Zebra no Camp Nou! Barcelona leva virada do Granada e perde chance de assumir a ponta de LaLiga

O Barcelona foi derrotado pelo Granada por 2 a 1, em pleno Camp Nou, em jogo atrasado da 33ª rodada e perdeu a chance de assumir a liderança de LaLiga pela primeira vez na temporada. Messi abriu o placar, Machís deixou tudo igual e Molina virou para os visitantes. Com o resultado, o clube catalão fica estacionado na terceira colocação, com 71 pontos. Atlético de Madrid segue líder, com 73 e o Real Madrid vice, com 71, a cinco rodadas do encerramento do campeonato.

No primeiro tempo, o Barça começou pressionando, mas não conseguia chegar ao gol com grande perigo. Até que aos 23 minutos, Lionel Messi tocou para Griezmann, que devolveu para o argentino chutar cruzado e abrir o placar o Camp Nou. Foi o 26º gol do argentino, que é artilheiro isolado da competição.Por pouco, o segundo dos culés não veio aos 36 minutos, quando Busquets fez um lançamento perfeito para Messi, que entrou na área e chutou no canto esquerdo. Escandell, com a ponta dos dedos, mandou a bola para escanteio. O desfalcado Granada ainda tentou responder com Luis Suárez, aos 39 minutos, mas Umtiti cortou para fora de carrinho.

Logo no início da segunda etapa, Umtiti tocou para Griezmann, que girou e bateu de pé esquerdo. A bola passou com perigo à esquerda do gol do Granada. O Barça continuou trocando passes e rondando a área dos visitantes, tentando achar espaço para concluir para o gol e aumentar a diferença no placar. Foi assim que o Granada aproveitou o contra-ataque com Machís, que recebeu um lançamento pela esquerda, chutou na saída de Ter Stegen e deixou tudo igual no Camp Nou. A liderança inédita do Barça na temporada durou apenas alguns minutos. Após o gol, o técnico Ronaldo Koeman recebeu cartão vermelho por reclamação.

Com o empate a partida ficou mais equilibrada e o time visitante começou a gostar do jogo. O Barça chegou com perigo, aos 32 minutos, quando Messi cobrou falta na barreira, a bola sobrou, Alba cruzou rasteiro, e Piqué bateu desequilibrado, à direita do gol. A virada dos visitantes veio um minuto depois. Marín recebeu na esquerda e cruzou na cabeça de Molina, que tocou, sem marcação nenhuma, no canto esquerdo de Ter Stegen. No final do jogo, o Barça ainda tentou empatar com Messi, mas o argentino cobrou falta nas mãos do goleiro Escandell.

Com a derrota, o Barça fica estacionado na terceira colocação, com 71 pontos. Atlético de Madrid segue na liderança, com 73, seguido do Real Madrid, com 71 pontos. Restam cinco rodadas para o encerramento do campeonato, que promete grandes emoções até o fim. Já o Granada somou três pontos, mas permanece em 8º, com 45.

O time de Messi agora visita o Valencia no domingo (2). No mesmo dia, o Granada recebe o Cádiz. Vale lembrar que os culés terão confronto direto contra o Atlético de Madrid no dia 8 de maio, no Camp Nou, pela 35ª rodada.