Zeca ‘negocia’ com atacante para reforçar o Vasco e manda recado: “seria uma honra”; jogadores atuaram juntos

O ano de 2020 não foi nada bom para o Vasco. O club afundado em dívidas não conseguiu deixar de lado as questões extracampo e acabou sendo rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro. As crises e brigas políticos também foram fatores determinantes para a queda do Cruz-Maltino, que disputará a segunda divisão pela quarta vez em sua história.









Em contrapartida, o desempenho da equipe vem melhorando durante os últimos jogos. Dos oito jogos disputados no Campeonato Carioca, o Gigante da Colina venceu duas, empatou quatro e perdeu em outras duas oportunidades. Embora os números sejam ruins, o Vasco não perde há oito jogos – incluindo Carioca e Copa do Brasil.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Pensando no decorrer da temporada, o Vasco busca reforçar seu elenco e o setor ofensivo é um dos mais “carentes” e o nome de Alef Manga, artilheiro do Cariocão e jogador do Volta Redonda, surgiu como um dos alvos. O lateral-direito/volante Zeca, já atuou com Manga na base do Santos e afirma que conversou com o atacante para convencê-lo a ir para a Colina.

“A gente era novo, 11 ou 12 anos, jogávamos na base (do Santos). Sempre foi um destaque. Tive uma conversa com ele no estádio do Volta Redonda sobre essa possibilidade. Não sei aqui dentro, se teve algo. Com ele, a gente brinca, dá risada, mas seria uma honra para ele atuar aqui e dar alegria para a torcida”, disse ao PPV do Carioca.

Caraio o Alef Manga vem pro Vasco? — Axelandre Camelo #NeyDay (@nofumocerto)

April 12, 2021





O centroavante do Voltaço chama atenção de diversos clubes e vem recebendo muitas sondagens. No entanto, o Botafogo seria o favorito para ter o jogador. A diretoria vascaína não deve entrar em “leilão”, então só entrará de uma vez no negócio caso tenha indícios de que pode garantir a contratação do atleta de 26 anos.