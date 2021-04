Zeca revela conversa com Alef Manga sobre ida ao Vasco

O Vasco vem subindo de produção a cada jogo sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Mesmo assim, os cruzmaltinos seguem em busca de reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro.

Alguns nomes já foram ventilados em São Januário. Um deles foi o do atacante Alef Manga, artilheiro do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Zeca revelou que conversou com o jogador sobre a possibilidade de atuar pelo clube.



Foto: Divulgação/Volta Redonda

“A gente era novo, 11 ou 12 anos, jogávamos na base (do Santos). Sempre foi um destaque. Tive uma conversa com ele no estádio do Volta Redonda sobre essa possibilidade. Não sei aqui dentro, se teve algo. Com ele, a gente brinca, dá risada, mas seria uma honra para ele atuar aqui e dar alegria para a torcida”, disse ao PPV do Carioca.

Alef Manga vem sendo um dos destaque do Estadual e vem sendo sondado por vários grandes clubes. Atualmente, o Botafogo é considerado o favorito para ter o atacante na sequência da temporada. A diretoria do Vasco prioriza a chegada de um primeiro volante e um lateral esquerdo antes do fim do Campeonato Carioca. O técnico Marcelo Cabo quer o elenco fechado para a disputa da primeira parte da Série B.