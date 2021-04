Zenit-RUS tenta ‘seduzir’ Gabigol e R$ 401 milhões protegem Flamengo; clube russo deve apresentar projeto

O Flamengo busca repetir os feitos de 2019 e ser o grande protagonista do futebol nacional. O primeiro troféu, aliás, já foi erguido pelo Rubro-Negro. Em um jogo eletrizante que precisou ser decidido nos pênaltis, o Mais Querido bateu o Palmeiras e conquistou a Supercopa do Brasil (competição onde se enfrentam o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior).









A próxima meta é o Estadual, onde o Fla lidera com 20 pontos conquistados. A Libertadores (também conquistada em 2019), começa para o Mengão na terça-feira (20), contra o Vélez, fora de casa. Para este duelo, Rogério Ceni terá Pedro como reforço. O atacante, inclusive, retornou no último sábado (17) e marcou duas vezes no empate contra a Portuguesa.

Enquanto um matador retorna, outro pode estar de saída. Ou pelo menos está na mira de clube europeu. Durante uma live no canal Paparazzo Rubro-Negro, a jornalista Raisa Simplicio do portal Goal, revelou que o Zenit, da Rússia, vê Gabigol como um bom nome para a próxima temporada – que deve ser iniciada em setembro.

O clube russo, que é bancado por ‘magnatas’, pretende apresentar um projeto futebolístico ao camisa 9 do Mengão e o convencer a deixar a Gávea. A proposta oficial ainda não foi feita o Flamengo desconhece o interesse. Para se proteger desse tipo de situação, o Fla estipulou a multa de Gabigol em 60 milhões de euros (R$ 401 milhões na cotação atual).

Com o nome marcado na história do Mengão, Gabigol chegou ao clube no início de 2019 emprestado pela Inter de Milão, da Itália. Depois de uma longa novela, foi adquirido em definitivo e com contrato até o fim de 2024. Com o manto, o atacante conquistou Carioca (duas vezes), Brasileiro (duas vezes), Supercopa do Brasil (duas vezes), Libertadores e Recopa Sul-Americana.